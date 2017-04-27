Польский русофоб спровоцировал массовую драку в эфире НТВ

Польского русофоба Томаша Мацейчука во второй раз избили в эфире российского телевидения. Инцидент произошел на съемках передачи «Место встречи» 26 апреля.

Как видно на записи Мацейчук спровоцировал главного редактора издания PolitRussia Руслана Осташко. Гости студии обсуждали усилие разных стран по борьбе с нацистами во Второй мировой войне, однако россиянину не понравилась фраза поляка: «Ваши деды — красные фашисты».

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В результате Осташко подбежал к Мацейчукц несколько раз ударил его в лицо. Мацейчук, в свою очередь, попытался провести серию ударов по Осташко, но споткнулся и удары прошли мимо. Примечательно, что к драке подключилась и украинская журналистка Елена Бойко.

Присутствующие в студии оперативно вызвали охрану, оппонентов разняли и гости продолжили обсуждение.