СМИ: Путин и Трамп могут встретиться в конце мая

Президенты РФ и США Владимир Путин и Дональд Трамп могут впервые встретиться в конце мая, сообщил в ночь на четверг «Коммерсант» со ссылкой на источники в госструктурах двух стран. Первый личный контакт двух президентов должен определить, сохраняется ли шанс на нормализацию российско-американских отношений. Между тем пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков на вопрос о подготовке встречи и возможных сроках заявил РИА «Новости»: «Пока ничего нет».

Источники «Коммерсанта» утверждают, что Путин и Трамп могут провести личную встречу еще до саммита G20, который состоится в июле в Гамбурге. Вопрос начал прорабатываться после апрельского визита в Москву госсекретаря Рекса Тиллерсона. Трамп, как ожидается, будет в Европе с 25-го по 27 мая для участия в саммите НАТО в Брюсселе и саммите G7 в итальянской Таормине. Встреча может состояться в одной из третьих стран Европы.

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Российский источник «Коммерсанта» при этом утверждает, что подготовке встречи не помешало ни ужесточение американских санкций в отношении России, ни нанесение Пентагоном ракетного удара по авиабазе Шайрат в Сирии.

Газета отмечает, что надежды на улучшение отношений между РФ и США, которые связывали с победой Трампа на выборах, пока не оправдались. В последние недели уровень риторического противостояния стал нарастать на фоне напряженной ситуации в Сирии и вокруг КНДР.

Представители новой администрации США за последние недели обвинили Россию во вмешательстве в американские выборы, намеренном распространении противоречивых данных о химатаке в сирийской провинции Идлиб и поставках вооружений афганским талибам.

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