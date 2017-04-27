Разведывательный корабль Черноморского флота России столкнулся с другим судном

Разведывательный корабль Черноморского флота «Лиман» получил пробоину ниже ватерлинии при столкновении с судном «Ашот-7» в юго-западной части Черного моря, в 40 километрах от Босфора.

«Экипаж корабля ведет борьбу за живучесть судна», — говорится в сообщении Минобороны.

Корабли и авиация Черноморского флота отправлены в район аварии разведывательного корабля «Лиман». Об этом «Интерфаксу» сообщили в Минобороны России в четверг, 27 апреля.

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15 человек, находившихся на борту корабля Черноморского флота «Лиман», столкнувшегося с грузовым судном около пролива Босфор, числятся пропавшими без вести. Об этом сообщают Hurriyet и SkyNews.

45 членов экипажа российского корабля, по предварительным данным, были спасены Береговой охраной Турции. В то же время Reuters, на которое также ссылается SkyNews, сообщает, что с российского корабля были спасены 78 человек.

Минобороны РФ ранее сообщило, что в результате столкновения «Лимана» с другим судном «пострадавших среди экипажа нет».

«В 12:00 в район происшествия направлены корабли Черноморского флота. Из состава дежурных сил флота в район происшествия вылетела спасательная команда на самолете Ан-26», — сообщили в военном ведомстве.

Инцидент произошел в 40 километрах северо-западнее пролива Босфор в 11:53. В результате столкновения с судном «Ашот-7» «Лиман» получил пробоину в правом борту ниже ватерлинии. Экипаж не пострадал, ведется борьба за живучесть.

«Лиман» был спущен на воду в 1970 году. Его строили как исследовательское гидрографическое судно, но в 1989 году, после модернизации, превратили в средний разведывательный корабль. «Лиман» базируется в Севастополе.