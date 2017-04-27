Европарламент оценил ущерб от Ле Пен в миллионы евро

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Европарламент оценивает потенциальный ущерб, который нанесла кандидат в президенты Франции Марин Ле Пен и ее фиктивные помощники по партии Национальный фронт в почти 5 млн евро. Об этом сообщает AFP со ссылкой на записку следственным судьям адвоката Европарламента Патрика Мазонньова.