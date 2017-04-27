Европарламент оценил ущерб от Ле Пен в миллионы евро

Европарламент оценивает потенциальный ущерб, который нанесла кандидат в президенты Франции Марин Ле Пен и ее фиктивные помощники по партии Национальный фронт в почти 5 млн евро. Об этом сообщает AFP со ссылкой на записку следственным судьям адвоката Европарламента Патрика Мазонньова.
«Смета в 4 978 122 евро является «обновлением» предполагаемого ущерба после обнаружения новых подробностей дела и сумма может еще возрасти», – сообщил адвокат.
Согласно предыдущей оценке Европарламента в сентябре 2015 года,
потенциальный убыток от фиктивного трудоустройства помощников евродепутатов партии Ле Пен оценивался в 1,9 млн евро.
Как сообщалось, 20 февраля в городе Нантер под Парижем прошли обыски в штаб-квартире Национального фронта по делу фиктивного трудоустройства помощников главы партии Марин Ле Пен.
Позже комитет Европарламента по юридическим вопросам подавляющим большинством голосов проголосовал за лишение депутатской неприкосновенности Марин Ле Пен.Еще по этой теме