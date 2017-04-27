Европарламент оценил ущерб от Ле Пен в миллионы евро

 

Фото: AP/Scanpix

Европарламент оценивает потенциальный ущерб, который нанесла кандидат в президенты Франции Марин Ле Пен и ее фиктивные помощники по партии Национальный фронт в почти 5 млн евро. Об этом сообщает AFP со ссылкой на записку следственным судьям адвоката Европарламента Патрика Мазонньова.

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«Смета в 4 978 122 евро является «обновлением» предполагаемого ущерба после обнаружения новых подробностей дела и сумма может еще возрасти», – сообщил адвокат.

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Согласно предыдущей оценке Европарламента в сентябре 2015 года,

потенциальный убыток от фиктивного трудоустройства помощников евродепутатов партии Ле Пен оценивался в 1,9 млн евро.

Как сообщалось, 20 февраля в городе Нантер под Парижем прошли обыски в штаб-квартире Национального фронта по делу фиктивного трудоустройства помощников главы партии Марин Ле Пен.

Позже комитет Европарламента по юридическим вопросам подавляющим большинством голосов проголосовал за лишение депутатской неприкосновенности Марин Ле Пен.

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