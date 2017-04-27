Латвийский банк отказался от покупки Сбербанка

 

Фото: RIA Novosti/Scanpix

Латвийский Norvik Banka исключен как структурная единица из сделки по покупке украинского «дочки» российского Сбербанка.

Об этом заявила заместитель главы Национального банка Украины Екатерина Рожкова в интервью изданию Минфин.

«Думаю, им (Norvik Banka – ред.) это было сложно оформить, поскольку когда банк покупает акции кого бы то ни было, у него на эту же сумму уменьшается капитал.

Плюс Norvik работает в Евросоюзе, могли сказаться санкции против России.

Поэтому Norvik Banka как структурная единица из этой сделки был исключен», – сказала она.

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Рожкова отметила, что НБУ до сих пор не получил полных пакетов документов от новых собственников Сбербанка. Она пообещала, что инвесторов обязательно пригласят в НБУ «на разговор» и добавила, что «Россия – нетипичный случай из-за санкций».

Как сообщалось, 27 марта стало известно, что консорциум инвесторов, состоящий из латвийского Norvik Bankа и белорусской частной компании, приобретает 100% акций украинской «дочки» Сбербанка.

Позже стало известно, что главным акционером украинского Сбербанка стал гражданин Великобритании Саид Гуцериев. Он является сыном владельца нефтяной компании Русснефть Михаила Гуцериева.

В свою очередь гражданин Великобритании Григорий Гусельников является основным акционером латвийского Norvik Banka.

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