Латвийский банк отказался от покупки Сбербанка

Латвийский Norvik Banka исключен как структурная единица из сделки по покупке украинского «дочки» российского Сбербанка.

Об этом заявила заместитель главы Национального банка Украины Екатерина Рожкова в интервью изданию Минфин.

«Думаю, им (Norvik Banka – ред.) это было сложно оформить, поскольку когда банк покупает акции кого бы то ни было, у него на эту же сумму уменьшается капитал.

Плюс Norvik работает в Евросоюзе, могли сказаться санкции против России.

Поэтому Norvik Banka как структурная единица из этой сделки был исключен», – сказала она.

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Рожкова отметила, что НБУ до сих пор не получил полных пакетов документов от новых собственников Сбербанка. Она пообещала, что инвесторов обязательно пригласят в НБУ «на разговор» и добавила, что «Россия – нетипичный случай из-за санкций».

Как сообщалось, 27 марта стало известно, что консорциум инвесторов, состоящий из латвийского Norvik Bankа и белорусской частной компании, приобретает 100% акций украинской «дочки» Сбербанка.

Позже стало известно, что главным акционером украинского Сбербанка стал гражданин Великобритании Саид Гуцериев. Он является сыном владельца нефтяной компании Русснефть Михаила Гуцериева.

В свою очередь гражданин Великобритании Григорий Гусельников является основным акционером латвийского Norvik Banka.

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