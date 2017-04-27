Экс-канцлер Германии получит 1 млн компенсацию от авторов своей биографии

Бывший канцлер Германии, 87-летний Гельмут Коль получит компенсацию за моральный ущерб в размере 1 млн евро. Такое решение принял земельный суд Кельна.

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Экс-глава правительства ФРГ судился с автором своей биографии «Завещание. Протоколы Коля» Херибертом Шваном, его соавтором Тильманом Йенсом и издательством Heyne-Verlag. Как пишет Spiegel, Коль указывал, что содержание книги его «сильно ранило».

Изначально адвокаты Коля требовали выплаты 5 млн евро в связи с «историческим значением происшествия» и «масштабом попытки фальсификации истории».

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В биографии приводится содержание личных бесед с политиком в 2001 году. Они были опубликованы вопреки воле Коля, так как перед началом работы Шван обязателся не использовать эти высказывания без разрешения.

Экс-канцлер нелестно отзывался о многих политиках: президента СССР Михаила Горбачева он назвал «дураком», а про нынешнего канцлера ФРГ Ангелы Меркель сказал, что «этой даме недостает характера». Книга стала главным событием осени 2014 года в Германии, ее тираж превысил 200 тысяч экземпляров.

В 2014 году суд постановил, что Шван не имел права тиражировать большинство цитат Коля.

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