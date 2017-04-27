Литва: ЕС смотрит на войну в Украине, как футбол

Министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс
 

Министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс. Фото: AP/Scanpix

Глава МИД Литвы Линас Линкявичюс заявил, что Евросоюз наблюдает за ситуацией в Украине, находящейся в состоянии войны, «как за футбольным матчем».

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Об этом он сказал в Брюсселе на конференции, посвященной началу Украинского форума в Европейском политическом центре, передает УНИАН.

«Мы говорим о стране, которая находится в состоянии войны. Мы в Европе смотрим на ситуацию, как на футбольный матч, - кто выиграет, говорим, что никто из них не выполняет взятые обязательства, что они должны делать лучше», - заявил он.

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«А делаем ли мы лучше, чтобы, как минимум, помочь?», - добавил Линкявичюс.

По его мнению, Европа должна взять на себя ответственность за успех Украины, так как «успех Украины является нашим успехом, успехом наших ценностей, а провал будет провалом всех нас».

«Я не говорю, что украинцы идеальные и все делают образцово. Нет, это не так, но мы говорим о себе – делаем ли мы все правильно? Ведь ситуация не улучшается», - подчеркнул министр.

Он также констатировал, что сейчас ситуация в Украине развивается непросто.

«Время не на стороне Украины. Те, кто хочет углубить этот кризис и заморозить еще дальше этот замороженный конфликт, могут просто ждать и смотреть, ничего не делая, как развивается ситуация. А она развивается непросто», - отметил глава МИД Литвы.

Недавно сообщалось, что Литва передала Украине оружие в 2015-2016 годах в количестве 150 тонн.

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