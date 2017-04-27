Самолет из Эстонии не мог вылететь два часа: пилота не оказалось на месте

Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: REUTERS/Scanpix

Вылет сегодняшнего утреннего рейса Таллинн-Стокгольм задержался на два часа из-за внезапной болезни пилота, сообщает Postimees.

Руководитель по маркетингу и коммуникациям Nordica Тоомас Уйбо подтвердил, что вылет состоялся позже из-за отсутствия члена экипажа. Вместо 7.45 самолет поднялся в воздух около 10 часов утра.

«Поскольку сообщение о болезни человека поступило в центр планирования слишком поздно, прибытие замещающего члена экипажа заняло больше времени, чем должно было», - сказал Уйбо Postimees.

Реклама

По странному совпадению аналогичная проблема возникла сегодня на еще одном рейсе Nordica, направлявшемся в Брюссель.

"Мы сели в самолет и уже ожидали взлета, но экипаж сообщил нам, что пилота еще нет, - рассказал один из пассажиров (имя известно редакции - ред.)" Postimees. - К счастью, все быстро разрешилось и проблем не возникло. Но поначалу было смешно".

На этот раз проблему решили быстрее - всего за девять минут. По словам Уйбо, в этом случае речь тоже шла о замене экипажа.

Nordica приносит извинения пассажирам за причиненные неудобства.


Прочитай другие статьи по этим темам:

Следи за нами на странице в Facebook

Rus.Tvnet

популярные

City24
Земля
Земля, Gauja, 46670 EUR
Земля
Земля, Jūrmala, 48600 EUR
Квартира
Квартира, Rīga, 175000 EUR

reklama.vesti.lv

ФОТО: Поклонники любуются 18-летней дочерью Агутина и Варум Showbiz

ФОТО: Поклонники любуются 18-летней дочерью Агутина и Варум

Поклонники оценили новый имидж Джулии Ванг Showbiz

Поклонники оценили новый имидж Джулии Ванг

СМИ: Основатель Google тайно строит дирижабль Hi-Tech

СМИ: Основатель Google тайно строит дирижабль

Бомба! Памела Андерсон обнажила свою легендарную грудь Wo&Men

Бомба! Памела Андерсон обнажила свою легендарную грудь

Попались! Звезды Голливуда без стеснения заглядывают в декольте Wo&Men

Попались! Звезды Голливуда без стеснения заглядывают в декольте

Авиация

lsm.lv


Самые популярные

CITY24.LV
Дом
Дом Mārupe
320 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
36 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
30 000 EUR
Квартира
Квартира Ropaži
42 000 EUR
Дом
Дом Mārupe
95 000 EUR
Дом
Дом Rīga
200 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
57 999 EUR
Дом
Дом Rīga
185 000 EUR
Новости недвижимости »
Varianti.lv
Квартирa, Иманта
Квартирa, Иманта 204 000 EUR
Продают Квартиры, Сканстниеки
Продают Квартиры, Сканстниеки 190 000 EUR
Сдают Квартиры, Пурвциемс
Сдают Квартиры, Пурвциемс 200 EUR
Продают Квартиры, Адажская волость
Продают Квартиры, Адажская волость 227 850 EUR
Поставь объявление бесплатно!
CV Online vakances
PĀRDOŠANAS SPECIĀLISTU/-I
PĀRDOŠANAS SPECIĀLISTU/-I
BIROJA ADMINISTRATORI (-U) / P ...
BIROJA ADMINISTRATORI (-U) / P ...
GRĀMATVEDIS/-E
GRĀMATVEDIS/-E
BŪVPROJEKTU VADĪTĀJU
BŪVPROJEKTU VADĪTĀJU
http://alkoutlet.lv

Темы

 