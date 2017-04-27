Самолет из Эстонии не мог вылететь два часа: пилота не оказалось на месте

Вылет сегодняшнего утреннего рейса Таллинн-Стокгольм задержался на два часа из-за внезапной болезни пилота, сообщает Postimees.

Руководитель по маркетингу и коммуникациям Nordica Тоомас Уйбо подтвердил, что вылет состоялся позже из-за отсутствия члена экипажа. Вместо 7.45 самолет поднялся в воздух около 10 часов утра.

«Поскольку сообщение о болезни человека поступило в центр планирования слишком поздно, прибытие замещающего члена экипажа заняло больше времени, чем должно было», - сказал Уйбо Postimees.

Реклама

По странному совпадению аналогичная проблема возникла сегодня на еще одном рейсе Nordica, направлявшемся в Брюссель.

"Мы сели в самолет и уже ожидали взлета, но экипаж сообщил нам, что пилота еще нет, - рассказал один из пассажиров (имя известно редакции - ред.)" Postimees. - К счастью, все быстро разрешилось и проблем не возникло. Но поначалу было смешно".

На этот раз проблему решили быстрее - всего за девять минут. По словам Уйбо, в этом случае речь тоже шла о замене экипажа.

Nordica приносит извинения пассажирам за причиненные неудобства.