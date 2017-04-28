Школьницы жестоко убили сверстницу и выложили ролик в Facebook

 

Фото: REUTERS/Scanpix

В Канаде несколько девушек расправились со своей сверстницей и опубликовали видеозапись убийства в Facebook.

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Как передает CBC News, тело 19-летней жительницы провинции Манитоба Серены Маккей было найдено в воскресенье в индейском поселении Сагкинг, в 100 километрах к северо-востоку от Виннипега.

Одноклассники девушки увидели в соцсети запись с расправой и сообщили об этом полиции. На записи видно, как школьницы избивают жертву руками и ногами и кричат, что сейчас убьют ее.

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В рамках расследования арестованы две девушки в возрасте 16 и 17 лет.

Они учились с потерпевшей в одной школе.

Местные власти отметили, что убийство Маккэй «вызвано серьезными социальными и экономическими проблемами в Сагкинге». Как считает руководство школы, «ослабление традиционного уклада» в поселении привели к тому, что в Сагкинге появились бандитизм и наркомания.

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