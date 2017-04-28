Скандал в United Airlines: авиакомпания согласилась на компенсацию снятому с рейса доктору

 

Фото: REUTERS/Scanpix

Американская авиакомпания United Airlines достигла мирового соглашения с врачом Дэвидом Дао, который был силой снят с одного из рейсов. Авиакомпания подтвердила информацию о заключении соглашения, однако не раскрыла сумму компенсации.

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Инцидент на рейсе авиакомпании United Airlines произошел 9 апреля в аэропорту Чикаго, когда трех пассажиров попросили освободить места для сотрудников авиакомпании из-за овербукинга (ситуация, когда на рейс продано больше билетов, чем есть мест в самолете). Когда Дао отказался покинуть самолет, сотрудники службы безопасности насильно вывели его из лайнера, нанеся ему травмы.

Тысячи людей в соцсетях выразили сочувствие Дао и осудили действие перевозчика. United Airlines после этого и ряда других инцидентов объявила об изменении своей политики.

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После этого капитализация авиакомпании United Airlines снизилась более чем на 750 миллионов долларов.

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