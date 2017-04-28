Дорожный коллапс под Таллином: более 30 машин попали в ДТП

Сегодня утром на Таллиннской окружной дороге произошел ряд ДТП, поэтому полиция и спасатели призывают всех участников дорожного движения быть осторожными.

Пресс-секретарь Пыхьяской префектуры сообщил, что на Таллиннской окружной дороге сейчас очень скользко и асфальт покрыт черным льдом. Утром уже произошло несколько аварий и движение затруднено. О первом ДТП полиция получила сообщение в 6.40 и на момент 7.45 на Таллиннской окружной дороге попали в аварию уже 20 машин. А час спустя их число превысило 30, пишет BNS. По предварительным данным, люди в авариях не пострадали.

Спасатели и полиция призывает все участников дорожного движения быть внимательными и выбирать подходящую условиям скорость.

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Пыхьяский спасательный центр сообщил, что ситуация хуже всего на участке от перекрестка Кийли до Тартуского шоссе, где в пятницу утром движение встало. На участке от Тартуского шоссе до Лагеди движение нарушено из-за аварий, возникли заторы.

«Всего столкнулось много легковых автомобилей, многие грузовики выехали в кювет», - отметил спасательный центр

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Фото: Sander Ilvest/Postimees

Фото: Mihkel Maripuu/Postimees

Фото: Mihkel Maripuu/Postimees