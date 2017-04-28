После драки в парламенте Македонии более 100 человек попали в больницы

 

Фото: Скриншот видео

Во время беспорядков в здании Народного собрания (парламента) Македонии пострадали 109 человек. Об этом сообщает телеканал «24» со ссылкой на МВД республики.

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По его данным, в числе пострадавших 22 полицейских и трое депутатов парламента. Все пострадавшие были госпитализированы в больницы Скопье. Отмечается, что в связи с происшествием полиция принимает дополнительные меры безопасности. На данный момент обстановка в центре города, в парламенте и вокруг него спокойная.

Беспорядки в парламенте Македонии произошли накануне, 27 апреля. Поводом послужило избрание спикером законодательного органа этнического албанца Талата Джафери, представляющего крупнейшую партию албанского нацменьшинства ДУИ. Хафери стал первым этническим албанцем на посту спикера парламента Македонии после того, как балканская страна получила независимость от Югославии в 1991 году.

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После оглашения итогов голосования активисты движения «За единую Македонию», протестовавшие у здания парламента, ворвались внутрь и напали на парламентариев от оппозиционного Социал-демократического союза Македонии (СДСМ). В частности, травмы получил лидер СДСМ Зоран Заев.

Видеозапись происходившего в парламенте появилась в Сети.

Видео

Ожидается, что сегодня президент Македонии Джордже Иванов проведет встречу с лидерами всех парламентских партий. На ней планируется обсудить пути выхода из сложившейся ситуации.

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