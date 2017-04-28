Врачи поставили на ноги девочку, удалив ей лишнюю конечность

Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: Flickr.com/ US Army Africa

В Австралии врачи удалили лишнюю конечность девочке, родившейся с тремя ногами. Трехлетняя Чоити Хатун успешно перенесла неотложную хирургическую операцию и уже готова отправиться домой из Детской больницы Монаша в Мельбурне.

Девочка родилась в деревне в Бангладеш с такой редкой патологией как близнец-паразит. У ребенка в паху развивалась часть тела ее двойника - третья нога. Американская телекомпания ABC публикует рентгеновский снимок, на котором у ребенка видна лишняя конечность.

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Вскоре после рождения у Чоити удалили часть третьей ноги в больнице в Бангладеш. Спустя несколько лет оставшийся фрагмент лишней конечности был удален из таза в ходе сложной операции в австралийском Мельбурне, сообщает местный новостной сайт 9news.com.au.

Чоити была доставлена в Австралию в июле некоммерческой организацией Children First Foundation. Автралийские врачи в течение трех месяцев работали над решением сложной проблемы. «Теперь она может ходить, бегать и ходить в туалет - и это сильно изменит ее жизнь при возвращении в Бангладеш», - сказал глава хирургического отделения Детской больницы Монаша Крис Кимбер.

По его словам, многие дети с подобным заболеванием умирают еще в утробе матери или при рождении. «Когда ее показали нам, большая часть ноги у нее еще осталась, и большинство ее внутренних органов были либо удвоены, либо находились в неправильных местах», - пояснил врач.

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Были опасения, что после операции девочке придется использовать калоприемник или она будет страдать недержанием, однако медикам удалось восстановить анатомию ребенка и достичь результатов, «превысивших их ожидания». «Мы поражены, мы не были уверены, что произойдет», - признался Кимбер.

Мать прооперированной девочки, 22-летняя Шима Хатун была чрезвычайно благодарна оказавшей помощь благотворительной организации, хирургам и другим врачам. Женщина отметила, что рада отвезти свою дочь домой к мужу, который не видел малютку 10 месяцев. «Теперь все хорошо... Она может играть, как любой ребенок», - поделилась женщина своей радостью.


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