В России предложили праздновать освобождение от татаро-монгольского ига

Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: ITAR-TASS/Scanpix

Власти Калужской области летом внесут в российское правительство предложение о признании государственным праздником даты окончания Великого стояния на Угре. Об этом журналистам рассказал глава региона Анатолий Артамонов, передает ТАСС в пятницу, 28 апреля.

По его словам, к лету будут сформированы конкретные предложения о внесении даты в общероссийский календарь. «Нас поддерживают ученые и общественность», — отметил Артамонов.

В феврале текущего года депутаты Законодательного собрания Калужской области утвердили дату окончания Стояния на реке Угре, 11 ноября, в качестве регионального праздника.

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Великое стояние на реке Угре — военные действия между ханом Большой Орды Ахматом и князем московским Иваном III в 1480 году. Сражение последовало за отказом Москвы платить ежегодную дань и положило конец татаро-монгольскому игу на Руси.

Ежегодно в Калужской области проводится фестиваль, собирающий тысячи участников. Историческими клубами представляется реконструкция военного сражения.


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