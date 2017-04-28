В Германии решили отменить правило «двух человек в кабине» самолета

Авиационная ассоциация Германии (BDL), в которую входят крупнейшие авиакомпании и аэропорты страны, объявила об отмене правила «двух человек в кабине», введенное после катастрофы лайнера Germanwings в Альпах в 2015 году.

В BDL отмечают, что для соблюдения правила дверь в кабину самолета приходится часто держать открытой, что повышает риск проникновения внутрь преступников и террористов.

С 1931 года, утверждают в ассоциации, были зарегистрированы свыше тысячи попыток угона самолета и лишь четыре случая, когда пилот осознанно привел самолет к крушению; из них всего в двух пилот находился в кабине один.

Реклама

Одновременно BDL пообещала улучшить психологическую и психиатрическую оценку и поддержку пилотов, а также условия труда.













Aizvērt Осколки потерпевшего аварию самолета "Germanwings" AFP/LETA AFP/LETA AFP/LETA AFP/LETA AFP/LETA AFP/LETA AFP/LETA







Решение вступит в силу с 1 июня. От политики «двух человек в кабине» с 1 мая откажется и швейцарская авиакомпания Swiss International Air Lines, принадлежащая немецкой Lufthansa.

Самолет Germanwings разбился в Альпах на юге Франции 24 марта 2015 года. Самолет умышленно направил в землю второй пилот Андреас Любиц, который остался в кабине один. Он заблокировал дверь кабины для того, чтобы первый пилот не смог попасть внутрь и предотвратить катастрофу.

Позже выяснилось, что у Любица были проблемы со здоровьем и что он лечился от депрессии, предположительно связанной с ухудшающимся зрением. Любиц скрывал эти проблемы от авиакомпании. Врачи, с которыми он консультировался, также не сообщили о проблемах его работодателю.

Еще по этой теме