Появилось видео нападения на Навального с зеленкой

Нападавший поджидал политика у двери и плеснул в него зеленкой, когда тот садился в машину.

В сети опубликовали видео нового нападения с зеленкой на российского оппозиционера Алексея Навального.

Напоминаем, что Навального облил зеленкой неизвестный вчера возле здания торгового центра Омега-Плаза. Жидкость попала в глаз оппозиционеру, поэтому его забрали в больницу.

Реклама

На видео с камер наблюдения видно, как Навальный выходит из торгового центра, в котором находится офис Фонда борьбы с коррупцией.

Нападавший поджидал политика у двери и плеснул в него зеленкой, когда тот садился в машину.

Youtube

Еще по этой теме