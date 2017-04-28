В Москве активистке «Яблока» плеснули в лицо неизвестной жидкостью; она ослепла

В Москве было совершено нападение на активистку столичного отделения партии «Яблоко» Наталью Федорову, сообщается на сайте партии.

По данным «Яблока», нападение совершили в десяти метрах от дома пострадавшей. Ей брызнули в лицо неизвестной жидкостью, пострадавшая обратилась за медицинской помощью.

В настоящее время было подано заявление в полицию, обстоятельства дела уточняются.

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На активистку ЯБЛОКА Наталью Фёдорову совершено нападение в Черемушках. Подонок брызнул ей в лицо хим раствором. У неё пропало зрение— Сергей Митрохин (@mitrokhin) April 28, 2017

Член «Яблока» Сергей Митрохин в своем твиттере сообщил, что неизвестный брызнул активистке в лицо химическим раствором, в результате чего у нее пропало зрение.

Наталья Федорова известна своей многолетней непримиримой борьбой с точечной застройкой в районе. Во время встречи жителей с главой управы по вопросу сноса пятиэтажных домов в столице (реновации) она резко раскритиковала эту идею. Все жильцы дома также высказались против переезда и сноса нынешнего дома.

В «Яблоке» считают весьма вероятным, что нападение связано с общественной деятельностью активистки.