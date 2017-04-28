Путин назвал Украину одним из основных поставщиков наркотиков в Россию

Президент РФ Владимир Путин заявил, что преступные группировки из Украины являются одним из основных поставщиков наркотиков в Россию, передает РИА Новости.

Расширяются масштабы незаконного оборота синтетических наркотиков и новых психоактивных веществ. Чаще всего их поставщиками выступают преступные группировки из-за рубежа, стран Европы, Азии. В последнее время значительный поток идет из Украины», — сказал Путин.

Глава государства отметил, что пресечь поставки наркотиков европейского, украинского и азиатского происхождения необходимо в приоритетном порядке. По его словам, важно оперативно пресекать деятельность наркодилеров и связанных с ними преступных групп, в том числе транснациональных. При этом «важнейшей задачей является подрыв экономических основ наркопреступности, которая, как известно, служит финансовой подпиткой и для террористических экстремистских структур», добавил президент.

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Ранее Путин заявил о росте числа несовершеннолетних наркоманов на 60%. На заседании Совбеза президент также сообщил, что, по официальной статистике, в России около 600 тысяч наркозависимых.

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