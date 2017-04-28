Парламент Черногории одобрил присоединение страны к НАТО

Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: ITAR-TASS/Scanpix

На выездном заседании в бывшей столице Цетине 46 депутатов ратифицировали протокол о вступлении в альянс. Парламент состоит из 81 депутата, однако оппозиция в знак протеста не явилась на заседание.

Новый премьер-министр Душко Маркович пообещал гражданам, что союз с НАТО послужит процветанию страны, укрепит стабильность и экономическое развитие.

Отмечается, что полноправным членом альянса республика может стать до саммита лидеров НАТО 25 мая. Для этого необходима ратификация протокола всеми странами-членами НАТО. Пока этого не сделала только Испания.

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Как передает «Интерфакс», в стране со вчерашнего дня усилены меры безопасности. Вдоль шоссе между Подгорицей и Цетине выстроены наряды полиции и водометы.

Россия выступала против присоединения Черногории к НАТО, называя это «искусственным втягиванием» в альянс. На прошлой неделе официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что в Черногории складывается «неблагоприятная для россиян ситуация». По ее словам, в это стране вырос уровень враждебности к России и ее гражданам.

Кроме того, на этой неделе Роспотребнадзор запретил ввоз черногорских вин компании Plantaze, обосновав это обнаруженными в напитке пестицидами.


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