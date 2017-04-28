Во время телевизионных новостей показали карту с двумя Новыми Зеландиями

Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: REUTERS/Scanpix

Пользователи Сети высмеяли фейковую карту, которая была показана в эфире ABC News. На карте были изображены сразу две Новых Зеландии рядом друг с другом, передает Mashable.

Пользователи Интернета мгновенно отреагировали на карту, и массово принялись острить по этому поводу.

«Одной Новой Зеландии никогда не достаточно», - отметил один.

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«Одна - это Новая Зеландия, а вторая - Старая Зеландия», «О, дабл-Зеландия», - высказались другие юзеры.

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