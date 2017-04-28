Во время телевизионных новостей показали карту с двумя Новыми Зеландиями

Пользователи Сети высмеяли фейковую карту, которая была показана в эфире ABC News. На карте были изображены сразу две Новых Зеландии рядом друг с другом, передает Mashable.
Пользователи Интернета мгновенно отреагировали на карту, и массово принялись острить по этому поводу.
«Одной Новой Зеландии никогда не достаточно», - отметил один.
One New Zealand is never enough #mediawatch pic.twitter.com/juxMcGSuEk— Media Watch (@ABCmediawatch) 27 апреля 2017 г.
«Одна - это Новая Зеландия, а вторая - Старая Зеландия», «О, дабл-Зеландия», - высказались другие юзеры.Еще по этой теме