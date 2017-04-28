Трамп отметил обязательство Литвы по увеличению оборонного бюджета

ASV prezidents Donalds Tramps sarunājas ar reportieriem Trampa tornī
 

ASV prezidents Donalds Tramps sarunājas ar reportieriem Trampa tornī. Фото: Evan Vucci / TT NYHETSBYRÅN

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп с удовлетворением отметил обязательство Литвы по увеличению оборонного бюджета и выделению в следующем году на нужды обороны предусмотренных НАТО 2% от внутреннего валового продукта.

«Я очень ценю обязательство Литвы в 2018 году выделить обороне 2% ВВП. Это вместе с вашей поддержкой более активной роли НАТО в борьбе с терроризмом является важным примером разделения ответственности между союзниками», - говорится в письме Д. Трампа, адресованном президенту Литвы Дале Грибаускайте.

В феврале Госсовет по обороне предложил в следующем году выделить на нужды обороны 2,07%. Окончательно решение по этому вопросу примет сейм.

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В Литве оборонные ассигнования увеличиваются с 2014 года, когда Россия аннексировала украинский Крым.

По словам литовского президента, в письме Д. Трамп также подтвердил твердые обязательства в рамках НАТО и двухстороннего сотрудничества в сфере безопасности с Литвой, поблагодарил за вклад Литвы в операции по поддержанию безопасности в Афганистане и Ираке.

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