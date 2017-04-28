Украинские ученые призывают легализовать в стране марихуану

Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: REUTERS/Scanpix

Среди подписантов академик Национальной академии наук, доктор и кандидаты биологических наук, а также кандидаты медицинских наук.

Украинские ученые выступили за ограниченое контролируемое использование марихуаны для научной деятельности, пишет Украинская правда.

Соответствующее открытое обращение в Кабмин проекта Наркополитика подписали уже семь украинских ученых.

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Среди них академик Национальной академии наук, доктор биологических наук Олег Кришталь, доктор медицинских наук Виктор Досенко, кандидаты биологических наук Дмитрий Исаев, Александр Максимюк и Алексей Болдырев.

Обращение подписали также кандидаты медицинских наук Юрий Жигарев (врач-инфекционист) и Василий Нагибин.

Дмитрий Исаев отметил, что в развитых странах каннабиноиды используются как безальтернативное фармакологическое средство для детей с тяжелой формой врожденной эпилепсии.

«Эти дети имеют от пятидесяти до ста эпилептических припадков в сутки. Действующие законы о научной деятельности запрещают украинским ученым проведения исследований, результаты которых уже в ближайшем будущем могли бы снизить детскую смертность», - сказал он.

Он отметил, что сейчас ученым, изучающих каннабиноидные рецепторы, уголовное преследование грозит только за то, что они изучают важные клеточные процессы организма человека.

Тем временем в США рынок легальной марихуаны растет. Сейчас его объем составляет порядка 6 миллиардов долларов год, и если тенденция к ее легализации сохранится, показатель может достичь 50 миллиардов долларов в год к 2026 году,

Напомним, что вчера сообщалось о планах провести Конопляный марш в Киеве. Активисты хотят добиться увеличения «до объективно-оправданного порогового количества каннабиса (конопли), которое отделяет административную ответственность от уголовной».

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