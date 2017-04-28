В ООН выяснили, кто сильнее всего пострадал от санкций против РФ

Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: AP/Scanpix

Западные санкции против РФ могут негативно повлиять на жизнь наиболее уязвимых групп населения страны, прежде всего жителей Крыма. Об этом заявил спецдокладчик ООН по вопросу о негативном воздействии односторонних принудительных мер на осуществление прав человека Идрис Джазаири.

В ходе своего визита в Россию 24—28 апреля он встретился с представителями правительства и гражданского общества и посетил правозащитные учреждения. По его словам, ограничительные меры должны были стать сдерживающим фактором для России, однако сейчас они» рискуют быть лишь сдерживающим фактором для предпринимателей».

Также Джазаири отметил, что жители Крыма «не должны платить цену за то, оказались втянуты в сложный политический кризис, на который не могут повлиять».

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«Их страдания также не могут служить аргументом в разрешении политических разногласий», — добавил спецдокладчик. Ожидается, что он представит свой доклад по итогам визита в Россию в сентябре на сессии Совета ООН по правам человека.

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