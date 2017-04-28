Facebook и Google утверждают, что стали жертвами литовского хакера

Google
 

Google. Фото: REUTERS/Scanpix

Жертвами крупной хакерской атаки, проведенной 48-летним литовским хакером Эвальдасом Римаскаускасом, стали Google и Facebook - сообщает Газета.ru

В начале апреля ведомство сообщило, что литовец в течение двух лет выдавал себя за азиатского бизнесмена, производящего программное обеспечение, вместо этого подделывая счета, контракты и выманивая данные фишингом. За это время ему удалось заработать свыше $100 млн. Сообщалось, что жертвами хакера стали две крупные техкомпании. Спустя месяц Google и Facebook выпустили заявления, в которых признались, что именно они являются пострадавшими сторонами в этом деле.

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