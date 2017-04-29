Пентагон сообщил о ликвидации одного из лидеров «Аль-Каиды» в Йемене

Пентагон
 

Пентагон. Фото: AP/Scanpix

Один из командиров террористической группировки «Аль-Каида» (запрещена в РФ) убил в результате авиаудара США по Йемену. Об этом заявил официальный представитель Пентагона Джефф Дэвис.

Он уточнил, что американские ВВС уничтожили Абдул Ахмеда аль-Алаки 23 апреля, передает Reuters. При этом были ликвидированы еще семь боевиков организации.

Также в Пентагоне сообщили о возможной гибели главаря запрещенной в РФ террористической группировки «Исламское государство» в Афганистане. Предположительно, Абдул Хасиб был убит в четверг в ходе спецоперации США совместно с афганскими силами безопасности.

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Всего в афганской провинции Нангархар были уничтожены 35 боевиков ИГ. Кроме того, двое американских спецназовцев погибли от «дружественного огня» со стороны афганских союзников либо самих военных США, отмечает ABC News.

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