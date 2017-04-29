КНДР провела испытание баллистической ракеты; Пентагон сообщил подробности

 

Фото: AP/Scanpix

КНДР провела испытание баллистической ракеты. Об этом сообщает агентство «Ёнхап» со ссылкой на южнокорейских военных.

Ракета была запущена из района к северу от Пхеньяна, в окрестностях Пукчхана в Пхенганам-до, провинция Южный Пхенган. В Объединенном комитете начальников штабов приступили к анализу типа и дальности полета снаряда.

Как сообщил источник Reuters в правительственных структурах США, по предварительным данным, испытание было неудачным.

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Предыдущее испытание ракеты было проведено 15 апреля, в день рождения основателя КНДР Ким Ир Сена. Южнокорейские военные объявили, что

пуск был произведен с полигона возле города Синпхо в провинции Хамген-Намдо на западе КНДР и также закончился неудачей.

Запущенная Северной Кореей баллистическая ракета, по данным американских военных, не покидала территорию страны и не представляла угрозы для Северной Америки. Об этом сообщаетReutersсо ссылкой на представителя Тихоокеанского командования Дэйва Бенхэма.

По его словам, запуск ракеты был произведен в 10:33 по времени Гавайев недалеко от аэродрома Пукчхан.

Источники, выступая на условиях анонимности, сообщили, что запущена была, вероятно, ракета средней дальности, известная как KN-17. При этом, по имеющимся данным, она развалилась в течение нескольких минут после взлета.

Как сообщил телеканалу CNN американский чиновник, основная часть ракеты, по данным разведки США, упала примерно в 35 километрах от аэродрома Пукчхан.

В последнее время США демонстрируют резкое недовольство продолжающейся реализацией Северной Кореей программ по созданию баллистических ракет и ядерного оружия. В пятницу, 28 апреля, президент Дональд Трамп заявил о возможности серьезного конфликта с КНДР.

В тот же день КНР призвала Северную Корею не проводить дальнейшие испытания ядерных и ракетных технологий и предостерегла остальные страны от использования силы против Пхеньяна.

Ранее в Вашингтоне заявили, что стратегия в отношении Северной Кореи направлена на оказание давления на Пхеньян с целью заставить его отказаться от программ по разработке ядерного оружия и баллистических ракет. Добиваться своих целей США намерены путем ужесточения санкций. В то же время, как заявило американское руководство, Соединенные Штаты открыты для переговоров. До этого сообщалось, что американцы рассматривают возможность в ответ на испытания нанести удар по КНДР.


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