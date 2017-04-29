Трамп назвал первые 100 дней своего президентства «одними из самых успешных в истории США»

 

Фото: REUTERS/Scanpix

Президент США Дональд Трамп в рамках своего традиционного еженедельного обращения к нации объявил о том, что считает первые 100 дней своего президентства одним из самых успешных периодов в истории страны. Ранее Белый дом опубликовал специальные материалы по случаю 100 дней пребывания Трампа у власти, в которых, в частности, среди его достижений называлась изоляция России и Сирии в ООН.

Еще по этой теме

«Я считаю, что первые 100 дней моей администрации были одними из самых успешных в истории нашей страны», - объявил глава государства. По словам Трампа, в настоящее время США находятся на подъеме, и «этот подъем быстрый». Администрация в Вашингтоне, как подчеркнул президент, «бьется за американских работников».

«Самое важное, что мы возвращаем рабочие места. Спросите людей в Мичигане, Огайо или Пенсильвании. Компании больше не хотят уезжать, они хотят остаться.

Наша страна развивается и достаточно быстро», - добавил он.

Реклама

Среди своих достижений за первые 100 дней президентства Трамп выделил создание новых рабочих мест, «глубокие изменения в Вашингтоне» и отказ от Транстихоокеанского торгового партнерства (ТТП), который, по его словам не позволит торговать интересами американских работников.

Кроме того, Трамп упомянул о назначении судьей Верховного суда консерватора Нила Горсача и отметил, что его администрации удалось сэкономить более 700 миллионов долларов, добившись от компании Lockheed Martin снижения цены на поставку новейших истребителей F-35.

Отметим, что в пятницу, 28 апреля, Трамп также выступил на конференции Национальной стрелковой ассоциации (NRA) в Атланте (штат Джорджия). Во время выступления он напомнил, что в ходе президентской кампании он был единственным кандидатом, который приехал на встречу с членами этой организации.

Кроме того, обращаясь к аудитории, Трамп также признался, что у него "есть ощущение, что на следующих выборах вас просто затопит количеством кандидатов, но вы не будете тратить время". "У вас будет полно демократов, но вы будете говорить "нет, сэр" или "нет, мадам". Запомните, это может быть "Покахонтас", - намекнул он.

Речь идет об одном из лидеров Демократической партии США Элизабет Уоррен, которой Трамп ранее дал такое прозвище из-за придуманной ею истории об ее индейских корнях.

Еще по этой теме
Трамп заявил, что ООН нужно реформировать

Трамп заявил, что ООН нужно реформировать

СМИ: Меркель только с 11-го раза удалось объяснить Трампу условия торговой сделки с ЕС

СМИ: Меркель только с 11-го раза удалось объяснить Трампу условия торговой сделки с ЕС

Иванка Трамп отрицает влияние на решение об ударе по Сирии

Иванка Трамп отрицает влияние на решение об ударе по Сирии


Прочитай другие статьи по этим темам:

Следи за нами на странице в Facebook

Rus.Tvnet

популярные

City24
Дом
Дом, Katvaru pag., 380000 EUR
Дом
Дом, Mārupe, 195000 EUR
Земля
Земля, Jūrmala, 48600 EUR

reklama.vesti.lv

Бомба! Памела Андерсон обнажила свою легендарную грудь Wo&Men

Бомба! Памела Андерсон обнажила свою легендарную грудь

52-летняя Алена Апина снялась в эротическом клипе Showbiz

52-летняя Алена Апина снялась в эротическом клипе

Смотрите, какие милашки! В Австрии родились белые тигрята Wo&Men

Смотрите, какие милашки! В Австрии родились белые тигрята

Ученые смоделировали наихудший сценарий глобального потепления Hi-Tech

Ученые смоделировали наихудший сценарий глобального потепления

Редкий кадр: Джанабаева опубликовала совместное фото с Меладзе Showbiz

Редкий кадр: Джанабаева опубликовала совместное фото с Меладзе

lsm.lv


Самые популярные

CITY24.LV
Дом
Дом Rīga
200 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
30 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
79 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
57 999 EUR
Квартира
Квартира Ropaži
42 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
98 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
70 000 EUR
Дом
Дом Rīga
185 000 EUR
Новости недвижимости »
Varianti.lv
Квартирa, Иманта
Квартирa, Иманта 204 000 EUR
Продают Квартиры, Сканстниеки
Продают Квартиры, Сканстниеки 190 000 EUR
Сдают Квартиры, Пурвциемс
Сдают Квартиры, Пурвциемс 200 EUR
Продают Квартиры, Саркандаугава
Продают Квартиры, Саркандаугава 168 000 EUR
Поставь объявление бесплатно!
CV Online vakances
IT PROFESIONĀLIS
IT PROFESIONĀLIS
VADĪTĀJS - LĪDERIS
VADĪTĀJS - LĪDERIS
SVEŠVALODU GURU
SVEŠVALODU GURU
ADMINISTRATĪVAIS ASISTENTS/-E
ADMINISTRATĪVAIS ASISTENTS/-E
http://alkoutlet.lv

Темы

 