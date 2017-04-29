В России мужчина решил поджечь мусор: сгорело 59 домов

Пожар, в результате которого сгорели 59 домов в поселке Бубновка Киренского района Иркутской области, возник из-за неосторожных действий местного жителя. Об этом сообщается на сайте главного управления МЧС по региону.

«По свидетельству местных жителей, возгорание началось из-за их односельчанина, который сжигал мусор на участке. Из-за сильного порыва ветра огонь вышел из-под контроля и перекинулся на строения», — говорится в сообщении.

Виновник пожара установлен, с ним работают дознаватели.

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Установлены виновники еще нескольких пожаров в регионе. Житель Слюдянки, который также уничтожал мусор на своем приусадебном участке, сжег свой дом и едва не лишил крова соседей. Еще двое дачников устроили пожары, убираясь на своих участках в Тулунском и Зиминском районах. В Братском районе владелец предприятия, проводя работы с использованием открытого источника огня, устроил лесной пожар.

Пожар, разгоревшийся 28 апреля в селе Бубновка, сопровождался сильным ветром и уничтожил большую часть населенного пункта — сгорело более 50 домов, школа и детский сад. Возбуждено уголовное дело по статье «Халатность».

Во всем Сибирском федеральном округе введен режим чрезвычайной ситуации, увеличивается группировка по тушению пожаров. Вечером в пятницу, 28 апреля, глава МЧС России Владимир Пучков вылетел в Сибирь.

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