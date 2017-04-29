Надоел. По всей России идут протестные акции «Открытой России»

Приемную президента Владимира Путина в Москве, расположенную на улице Ильинка, замуровали в день акции «Надоел», в рамках которой «Открытая Россия» призывает передавать президенту петиции с претензиями. Фото здания утром в субботу опубликовал в Twitter журналист «Эха Москвы» Владимир Варфоломеев.

Видно, что в здании опущены защитные жалюзи на окнах и входах, а перед дверями установили массивную дорожную технику. «Не факт, что туда удастся передать какие-то петиции», - делает вывод Варфломеев.

Twitter

Приёмная АП РФ на Новой пл. в буквальном смысле замурована. Не факт, что туда удастся передать какие-то петиции. #надоел pic.twitter.com/gXOLc5wd24— Владимир Варфоломеев (@Varfolomeev) 29 April 2017

Реклама

Twitter

У полиции сегодня ранний подъемhttps://t.co/JZkxDIieHN pic.twitter.com/JxQMe3SGpJ— Открытая Россия (@openrussia_org) 29 April 2017

Впрочем, на сайте Кремля указано, что обращения граждан можно также отправлять в форме электронных писем.

Накануне в Петербурге задерживали активистов «Открытой России», которые раздавали агитационные листовки.

«Открытая Россия» запланировала акцию «Надоел» на 29 апреля. Активисты намерены призвать президента Путина отказаться от участия в выборах 2018 года, передав официальные обращения. Акции планируются во всех крупных городах России.

Twitter

В Томске пишут письма президенту. И вы напишите, есть ведь о чем!https://t.co/JZkxDIieHN pic.twitter.com/y6F6DprDQr— Открытая Россия (@openrussia_org) 29 April 2017

За несколько дней до акции Генпрокуратура признала «Открытую Россию» «нежелательной организацией», но оговорилась, что инициатива касается «исключительно обществ, зарегистрированных в Британии».

Twitter

Между тем, как сообщается в Твиттере «Открытой России» 29 апреля начинаются массовые задержания людей. Пользователи соцсетей сообщили, что Роскомнадзор блокирует доступ к страницам, посвященным акции. В частности, у многих не открывается группа московской акции «Надоел» «ВКонтакте».

Twitter

В Кемерове массовые задержания, людей много пришлоhttps://t.co/JZkxDIieHN pic.twitter.com/m3yjAIltf1— Открытая Россия (@openrussia_org) 29 April 2017

Еще по этой теме