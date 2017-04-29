#Надоел. По всей России идут протестные акции «Открытой России»

 

Фото: Twitter

 

Приемную президента Владимира Путина в Москве, расположенную на улице Ильинка, замуровали в день акции «Надоел», в рамках которой «Открытая Россия» призывает передавать президенту петиции с претензиями. Фото здания утром в субботу опубликовал в Twitter журналист «Эха Москвы» Владимир Варфоломеев.

Видно, что в здании опущены защитные жалюзи на окнах и входах, а перед дверями установили массивную дорожную технику. «Не факт, что туда удастся передать какие-то петиции», - делает вывод Варфломеев.

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Впрочем, на сайте Кремля указано, что обращения граждан можно также отправлять в форме электронных писем.

Накануне в Петербурге задерживали активистов «Открытой России», которые раздавали агитационные листовки.

«Открытая Россия» запланировала акцию «Надоел» на 29 апреля. Активисты намерены призвать президента Путина отказаться от участия в выборах 2018 года, передав официальные обращения. Акции планируются во всех крупных городах России.

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За несколько дней до акции Генпрокуратура признала «Открытую Россию» «нежелательной организацией», но оговорилась, что инициатива касается «исключительно обществ, зарегистрированных в Британии».

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Между тем, как сообщается в Твиттере «Открытой России» 29 апреля начинаются массовые задержания людей. Пользователи соцсетей сообщили, что Роскомнадзор блокирует доступ к страницам, посвященным акции. В частности, у многих не открывается группа московской акции «Надоел» «ВКонтакте».

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