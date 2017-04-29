В Петербурге проходят массовые задержания на акции #Надоел

 

Фото: REUTERS/Scanpix

Несанкционированная акция «Надоел» в Петербурге обернулась массовыми задержаниями, сообщает городская газета «Бумага». По данным очевидцев, задержаны около 30 человек, в том числе журналисты.

Акция в Петербурге проходит у метро «Горьковская», где собрались десятки активистов, а также сотрудники ОМОНа, которые требовали граждан разойтись.

Задержания начались около после обеда? омоновцы начали окружать активистов и забирать их в автозаки.

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Член «Открытой России» Наталья Грязневич опубликовала видео из автозака.

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«Дождь» сообщает, что задержали не менее 40 человек.

В первой половине днямассовыми задержаниямиобернулась акция в Кемерово: там к суду доставили около 20 активистов.

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«Открытая Россия» запланировала акцию «Надоел» на 29 апреля: в ее рамках активисты собираются направить в приемные президента письма с призывами к президенту Путину отказаться от участия в выборах 2018 года. Акции проходят во многих крупных городах России.

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