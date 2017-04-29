Жена Порошенко станет телеведущей «В ритме спорта»

 

Фото: Mykhailo Markiv/TASS/Scanpix

Супруга украинского президента Марина Порошенко будет вести новую рубрику «В ритме спорта» одной из программ на телеканале «Украина». Об этом сообщается в Facebook передачи «Утро с Украиной».

Судя по опубликованному ролику, 55-летняя жена Петра Порошенко будет делать зарядку вместе со зрителями. «И каждый украинец будет сильным и здоровым!» — обещает она.

Первая леди появится в телеэфире 15 мая.

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В программе «Утро с Украиной» рассказывают об актуальных событиях и делятся полезной информацией. Ежедневно в будни жители страны получают советы, например о том, как сэкономить во времена кризиса или как не стать жертвами аферистов.

Facebook

Марина Порошенко — председатель благотворительного фонда. Как сообщает «Информ-UA», она инициатор проекта, направленного на социализацию детей с инвалидностью и создание для них доступной образовательной среды. Замужем за Петром Порошенко более 30 лет. У них четверо детей.

Телеканал «Украина», согласно его сайту, по итогам 2016 года занимает первое место в рейтинге общенациональных каналов. Входит в холдинг «Медиа Группа Украина», который объединяет телевизионные и издательские проекты «Систем Кэпитал Менеджмент» Рината Ахметова.

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