Накануне праздника: жителей и гостей Украины просят не использовать георгиевские ленты

Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: COVI/Scanpix

Жителей и гостей Украины просят не использовать георгиевские ленты во время майских праздников, особенно 8-го и 9-го числа. Об этом в эфире телеканала «112 Украина» заявил советник главы МВД Зорян Шкиряк.

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«Прошу удержаться от использования запрещенной коммунистической символики. В первую очередь — георгиевских лент. Это касается всего периода, в том числе 8-9 мая», — сказал он.

В противном случае, по мнению Шкиряка, вид георгиевской ленты может вызвать «логичную и объективно правильную реакцию у украинского патриота и гражданина».

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С 2015 года действует закон «Об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов на Украине и запрете пропаганды их символики».

8 мая на Украине отмечают День памяти и примирения в знак солидарности с европейскими странами, которые, в свою очередь, празднуют капитуляцию нацистской Германии. 9 мая на Украине — День Победы.

Георгиевская лента — черно-оранжевая или черно-желтая — лента к ордену Святого Георгия, а также к советскому ордену Славы. С 2005 года в России и других странах проходит акция «Георгиевская ленточка», в рамках которой ко Дню Победы в Великой Отечественной войне раздают ленты тех же цветов.

На Украине георгиевская лента считается также символом сторонников федерализации страны, самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик, а также пророссийских активистов.


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