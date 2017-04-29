Песков не стал опровергать сообщения о тайных беседах Путина с Порошенко

Пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина прокомментировал сообщения прессы о его тайных переговорах с украинским лидером Петром Порошенко: Дмитрий Песков уточнил, что «далеко не все» контакты Путина по международной линии становятся достоянием общественности. Накануне в администрации президента Украины назвали ложью сведения о периодических тайных телефонных контактах лидеров.

«Коммерсант» 28 апреля сообщил, что президенты России и Украины продолжают созваниваться и обсуждать насущные вопросы, хотя на официальном уровне обмениваются жесткими обвинениями. Последний такой тайный разговор состоялся в первой половине апреля по инициативе украинской стороны и длился около 20 минут. Во время него обсуждалась ситуация в Донбассе и ее гуманитарные аспекты: обмен пленными, поставки в Донбасс питания, воды и электроэнергии, выплата украинских пенсий.

Песков в интервью ТАСС прокомментировал это так: «Президент России в ежедневном режиме осуществляет самые разные контакты по международной линии, в том числе с главами других государств… Далеко не все из них становятся темой для соответствующих сообщений пресс-служб, равно как и в целом мероприятия рабочего графика президента, включающего гораздо большее количество встреч, совещаний, контактов… Далеко не о всех мы сообщаем в эфир или на информационные агентства».

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В администрации Порошенко накануне заявили: «Единственный разговор (Порошенко с Путиным) в апреле состоялся 18 апреля в нормандской формате, о чем было сообщено в совместном пресс-релизе четырех пресс-служб».

Ранее «Коммерсант» уже сообщал, что Путин и Порошенко проводят переговоры, которые не придаются огласке. За первые два месяца 2017 года между ними состоялось четыре беседы. После публикации подобной информации официальные лица изначально ее не подтверждали, но затем дали подробные комментарии о сути переговоров. В частности, тогда обсуждалась ситуация с обстрелами Авдеевки.