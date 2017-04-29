Лондону выставят счет перед всеми финансовыми институтами ЕС из-за Brexit

ЕС в ходе переговоров о Brexit намерен выставить Великобритании счета, покрывающие обязательства Лондона перед европейским бюджетом и всеми финансовыми институтами Евросоюза. Об этом говорится в стратегии по переговорам с Великобританией, принятой в субботу, 29 апреля, на саммите ЕС.
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«Финансовое урегулирование должно гарантировать, что ЕС и Великобритания уважают обязательства, которые покрывают весь период членства страны в объединении», — говорится в документе.
Это касается как обязательств перед европейским бюджетом, так и перед Европейским центральным банком, Европейским инвестиционным банком и Европейским фондом развития.
На какую сумму Лондон может получить счет, в стратегии не уточняется.
28 марта премьер-министр Великобритании Тереза Мэй подписала письмо с уведомлением властей ЕС о формальном запуске процедуры Brexit. Переговоры об условиях этого процесса займут два года.
Решение о выходе Великобритании из ЕС было принято на референдуме 23 июня 2016 года. Отказ от членства в Евросоюзе поддержали более половины проголосовавших.Еще по этой теме