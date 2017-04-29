После теракта в Петербурге возбуждено дело против сотрудника метрополитена

Сотрудник петербургского метро стал фигурантом уголовного дела после теракта в подземке. Об этом в субботу, 29 апреля, сообщает «Фонтанка». В действиях 43-летнего Константина Ипполитова, пропустившего предполагаемого смертника Акбаржона Джалилова, усмотрена халатность.

В ходе доследственной проверки было установлено, что Ипполитов, старший инспектор службы контроля на метрополитене (СКМ), 3 апреля поставил на входе на станцию вместо заболевшего инспектора двух стажеров, которые не имели права использовать лучевую досмотровую установку.











































































Aizvērt Взрыв в метро Санкт-Петербурга Reuters/Scanpix twitter.com twitter.com twitter.com AFP/Scanpix AFP/Scanpix AFP/Scanpix AFP/Scanpix AFP/Scanpix AFP/Scanpix AFP/Scanpix AFP/Scanpix AFP/Scanpix AFP/Scanpix AFP/Scanpix AFP/AP/EPA/Reuters/ScanPix AFP/AP/EPA/Reuters/ScanPix AFP/AP/EPA/Reuters/ScanPix AFP/AP/EPA/Reuters/ScanPix AFP/AP/EPA/Reuters/ScanPix AFP/AP/EPA/Reuters/ScanPix AFP/AP/EPA/Reuters/ScanPix AFP/AP/EPA/Reuters/ScanPix AFP/AP/EPA/Reuters/ScanPix AFP/AP/EPA/Reuters/ScanPix AFP/AP/EPA/Reuters/ScanPix AFP/AP/EPA/Reuters/ScanPix AFP/AP/EPA/Reuters/ScanPix AFP/AP/EPA/Reuters/ScanPix Tass/Sputnik/Scanpix Tass/Sputnik/Scanpix Tass/Sputnik/Scanpix Tass/Sputnik/Scanpix Tass/Sputnik/Scanpix Tass/Sputnik/Scanpix Tass/Sputnik/Scanpix Tass/Sputnik/Scanpix Tass/Sputnik/Scanpix







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Кроме того, как полагают следователи, старший инспектор не организовал должным образом работу подчиненных.

В настоящее время в числе фигурантов уголовного дела о теракте — 10 человек, речь идет о гражданах стран Средней Азии. 20 апреля директор ФСБ Александр Бортников заявил, что установлен заказчик теракта.

3 апреля в вагоне поезда на перегоне между станциями петербургского метро «Сенная площадь» и «Технологический институт» произошел взрыв. В результате, по последним данным, погибли 15 человек, а также террорист-смертник Акбаржон Джалилов.