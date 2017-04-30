Названо количество погибших в авиакатастрофе на Кубе

Разбившийся на Кубе самолет оказался военным. В результате авиакатастрофы погибли восемь человек, передает РИА Новости со ссылкой на заявление властей.

«Самолет Ан-26, принадлежащий революционным вооруженным силам и вылетевший в 6:38 утра из аэропорта Плайя-Баракоа, муниципии Баута, врезался в землю в районе Лома-де-ла-Пимьента, в муниципии Канделария провинции Артемиса», – говорится в сообщении.

Погибли восемь военнослужащих, включая экипаж. Комиссия министерства революционных вооруженных сил Кубы приступила к изучению причин аварии.

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