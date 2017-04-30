ЕС за 15 минут принял стратегию действий на время Brexit

Жан-Клод Юнкер
 

Жан-Клод Юнкер. Фото: AFP/LETA

Евросоюз на экстренном саммите принял стратегию действий на время Brexit - выходя из состава ЕС Великобритании.

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Евросоюз готов к соглашению о свободной торговле с вернувшей независимость в принятии решений Великобританией, но подчеркивает, что будет ставить во главу интересы своих граждан. При этом после Brexit странам-членам ЕС будет запрещено вести отдельные переговоры с Британией.

По словам главы Еврокомиссии Жана-Клода Юнкера, обсуждение заняло не более 15 минут.

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В тексте стратегии сказано, что торговое соглашение с Великобританией будет заключено лишь после того, как эта страна покинет сообщество: «Основываясь на интересах союза, Совет ЕС готов начать работу над соглашением по торговле и завершить ее только после того, как Соединенное Королевство не будет больше страной-членом (Евросоюза)». Предполагается, что переговоры займут до двух лет.

Пока же Великобритания остается членом ЕС и должна выполнять все взятые на себя обязательства, подчеркивается в тексте стратегии.

В тексте подчеркивается, что «любое соглашение о свободной торговле должно быть сбалансированным, амбициозным и обширным».

«Однако оно не может равняться участию в едином рынке или его отдельных частях, поскольку это может подорвать его целостность и надлежащее функционирование. Оно должно обеспечивать равные условия игры, в частности, в плане конкуренции и государственной помощи, и в связи с этим давать гарантии против несправедливых конкурентных преимуществ, в частности, за счет налоговых, социальных, природоохранных и регулирующих мер и практики», - цитирует документ ТАСС.

Кроме того,

в документе европейские политики обещают исходить из интересов граждан, особенно имеющих связи с Великобританией:

"Граждане, которые построили свою жизнь на основе прав, вытекающих из британского членства в ЕС, сталкиваются с перспективой потерять эти права.

Предприятия и другие заинтересованные стороны потеряют предсказуемость и определенность, которые присущи законодательству ЕС. Это также окажет влияние на государственные органы… Имея это в виду, мы должны действовать в соответствии с поэтапным подходом, уделяя приоритетное внимание упорядоченному уходу (Великобритании). Национальные власти, предприятия и другие заинтересованные стороны должны предпринять все необходимые шаги для подготовки к последствиям выхода Соединенного Королевства".

Подчеркивается, что на протяжении переговоров «союз будет сохранять единство и действовать как единое целое» с целью достижения справедливого и равноправного результата для всех государств-членов и в интересах своих граждан, передает «Интерфакс».

Напомним, летом прошлого года в Великобритании прошел референдум о выходе из ЕС. 51,9% жителей королевства выступили за выход страны из сообщества, 48,1% проголосовали против.

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