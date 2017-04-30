Пхеньян показал, как уничтожит авианосец США

В сети появился пропагандистский видеоролик Северной Кореи, который демонстрирует способность Пхеньяна уничтожить авианосец Carl Vinson и здание Конгресса США в Вашингтоне, передает Reuters.

На видео под бравурную музыку проходит грандиозный военный парад в столице КНДР, затем в мареве взрыва исчезает фотография американского авианосца.

В конце ролика в небо взмывает ракета, которая, по замыслу авторов, поражает Капитолий.

Реклама

Видеоряд сопровождается титрами:

«Мы покажем вам, на что способна сильная страна, мировой лидер в ядерных и ракетных технологиях».

Видео

Накануне Пхеньян пригрозил уничтожить атомную подводную лодку Мичиган ВМС США, которая ранее на этой неделе зашла в южнокорейский порт Пусан, передает южнокорейское агентство Yonhap.

«В тот момент, когда Мичиган попробует хотя бы пошевелиться, он будет обречен на жалкую судьбу превращения в подводный призрак, неспособный вернуться на поверхность», - говорится в сообщении Северной Кореи.

Еще по этой теме