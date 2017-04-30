Пхеньян показал, как уничтожит авианосец США

В сети появился пропагандистский видеоролик Северной Кореи, который демонстрирует способность Пхеньяна уничтожить авианосец Carl Vinson и здание Конгресса США в Вашингтоне, передает Reuters.
На видео под бравурную музыку проходит грандиозный военный парад в столице КНДР, затем в мареве взрыва исчезает фотография американского авианосца.
В конце ролика в небо взмывает ракета, которая, по замыслу авторов, поражает Капитолий.
Видеоряд сопровождается титрами:
«Мы покажем вам, на что способна сильная страна, мировой лидер в ядерных и ракетных технологиях».
Видео
Накануне Пхеньян пригрозил уничтожить атомную подводную лодку Мичиган ВМС США, которая ранее на этой неделе зашла в южнокорейский порт Пусан, передает южнокорейское агентство Yonhap.
«В тот момент, когда Мичиган попробует хотя бы пошевелиться, он будет обречен на жалкую судьбу превращения в подводный призрак, неспособный вернуться на поверхность», - говорится в сообщении Северной Кореи.Еще по этой теме