Пхеньян показал, как уничтожит авианосец США

Лидер КНДР Ким Чен Ын
 

Лидер КНДР Ким Чен Ын. Фото: REUTERS/Scanpix

В сети появился пропагандистский видеоролик Северной Кореи, который демонстрирует способность Пхеньяна уничтожить авианосец Carl Vinson и здание Конгресса США в Вашингтоне, передает Reuters.

На видео под бравурную музыку проходит грандиозный военный парад в столице КНДР, затем в мареве взрыва исчезает фотография американского авианосца.

В конце ролика в небо взмывает ракета, которая, по замыслу авторов, поражает Капитолий.

Реклама

Видеоряд сопровождается титрами:

«Мы покажем вам, на что способна сильная страна, мировой лидер в ядерных и ракетных технологиях».

Видео

Накануне Пхеньян пригрозил уничтожить атомную подводную лодку Мичиган ВМС США, которая ранее на этой неделе зашла в южнокорейский порт Пусан, передает южнокорейское агентство Yonhap.

«В тот момент, когда Мичиган попробует хотя бы пошевелиться, он будет обречен на жалкую судьбу превращения в подводный призрак, неспособный вернуться на поверхность», - говорится в сообщении Северной Кореи.

Еще по этой теме
Пхеньян готов объявить войну США

Пхеньян готов объявить войну США


Прочитай другие статьи по этим темам:

Следи за нами на странице в Facebook

Rus.Tvnet

популярные

City24
Квартира
Квартира, Rīga, 149000 EUR
Дом
Дом, Ķekavas pag., 179500 EUR
Дом
Дом, Babīte, 168000 EUR

reklama.vesti.lv

«Ты просто космос»: Ходченкова разделась в клипе "Ленинграда" Showbiz

«Ты просто космос»: Ходченкова разделась в клипе "Ленинграда"

Физики заявили о возможности создания машины времени Hi-Tech

Физики заявили о возможности создания машины времени

ФОТО: Знаменитости выбирают железных коней! Showbiz

ФОТО: Знаменитости выбирают железных коней!

Звезды без прикрас в купальниках: от классики до секси-бикини Wo&Men

Звезды без прикрас в купальниках: от классики до секси-бикини

Диетологи сформулировали главное «правило ужина» Wo&Men

Диетологи сформулировали главное «правило ужина»

Оружие

lsm.lv


Самые популярные

CITY24.LV
Квартира
Квартира Rīga
90 870 EUR
Квартира
Квартира Rīga
57 999 EUR
Дом
Дом Mārupe
95 000 EUR
Дом
Дом Rīga
185 000 EUR
Дом
Дом Jūrmala
80 000 EUR
Дом
Дом Mārupe
220 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
70 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
68 000 EUR
Новости недвижимости »
Varianti.lv
Квартирa, Иманта
Квартирa, Иманта 204 000 EUR
Продают Квартиры, Сканстниеки
Продают Квартиры, Сканстниеки 190 000 EUR
Сдают Квартиры, Пурвциемс
Сдают Квартиры, Пурвциемс 200 EUR
Продают Квартиры, Саркандаугава
Продают Квартиры, Саркандаугава 168 000 EUR
Поставь объявление бесплатно!
CV Online vakances
.NET NODAĻAS VADĪTĀJU/VECĀKO PRO ...
.NET NODAĻAS VADĪTĀJU/VECĀKO PRO ...
VADOŠO PĀRDOŠANAS SPECIĀLISTU/-I ...
VADOŠO PĀRDOŠANAS SPECIĀLISTU/-I ...
BETONĒŠANAS DARBU STRĀDĀJOŠU BRIG ...
BETONĒŠANAS DARBU STRĀDĀJOŠU BRIG ...
ASISTENTS/-E - PALĪGS/-DZE
ASISTENTS/-E - PALĪGS/-DZE
http://alkoutlet.lv

Темы

 