Следователи выяснили, где полковник МВД России взял $120 млн

Правоохранители установили источник происхождения $120 млн и 2 млн евро, изъятых у полковника Дмитрия Захарченко. Эти деньги сначала находились у фирм и банков, связанных с РЖД, а потом оказались на депозитах у частных лиц, контролируемых Захарченко.

Как рассказал «Росбалту» источник в правоохранительных органах, отследить судьбу денег помогли их упаковки. Захарченко хранил средства в целлофановых брикетах по $200 тыс., расфасованных еще ФРС США — с кодами и печатями.

Через Центробанк был отправлен запрос в Штаты, из ответа стало известно, что данные средства «заказывали» два российских банка. По версии источника, они считаются связанными с группой бизнесменов, контролирующих фирмы, которые долгие годы «сидели» на подрядах РЖД, его «дочерних» структур и получали миллиарды рублей. Значительная часть средств потом была обналичена, а что-то оказалось у Захарченко.

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Сыщики подозревают, что это была «доля» Захарченко и ряда его младших коллег из МВД за покровительство этим фирмам.

Дальше деньги полковника вернулись в банки, только уже частями и в виде депозитов, оформленных на частных лиц. Вкладчиками были люди, подконтрольные Захарченко.

По данным оперативников, летом 2016 года полковник почувствовал, что у фирм, от которых ему приходили деньги, начались неприятности, да и самим им заинтересовались представители ФСБ. Как рассказал источник агентства, Захарченко, решил снять все средства с депозитов и при помощи одного обнально-конвертного финансового канала перевести в Швейцарию.

Временно полковник поместил их в квартиру, оформленную на сводную сестру.

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