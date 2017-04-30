Британская полиция сообщила об угрозе терактов в Лондоне

 

Фото: AP/Scanpix

Исламисты планируют две террористические атаки в Лондоне, сообщил источник в Скотленд-Ярде газете The Sunday Times. Экстремисты, предположительно, являются последователями идей террористических группировок «Исламское государство» и «Аль-Каида».

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«Есть еще два плана по совершению терактов, которые мы тщательно отслеживаем», - заявил изданию высокопоставленный сотрудник контртеррористического подразделения Скотланд-Ярда.

По его словам, полиция усилила меры безопасности и

отслеживает планы экстремистов.

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Следователи считают, что террористы не имеют связей ни с задержанным в четверг в Вестминстере Халидом Мохамедом Омаром Али, ни с группой лиц, арестованных во время рейдов в ночь с четверга на пятницу, передает РИА «Новости».

В Лондоне 22 марте произошел теракт в одном из самых популярных у туристов мест города - на Вестминстерском мосту. Машина вырулила на тротуар, сбила нескольких человек, а затем доехала до здания парламента, где злоумышленника остановила полиция. Преступник с ножом выскочил из машины и напал на стражей порядка. Полицейские застрелили террориста - им был 52-летний британец Халид Масуд. По последним данным, в результате теракта погибли пять человек, десятки были ранены.

После этих событий полиция британской столицы повысила меры безопасности.

В четверг арестовали 27-летнего гражданина Великобритании Халида Мохамеда Омара Али. Мужчину задержали в Вестминстере, неподалеку от резиденции премьер-министра Терезы Мэй. Его подозревают в хранении оружия, а также в совершении, подготовке и подстрекательстве к совершению террористических актов.

Позже в этот же день во время спецоперации спецслужбы задержали шесть человек, еще одна подозреваемая получила ранения и была госпитализирована.

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