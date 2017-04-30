На Эвересте погиб один из самых известных альпинистов планеты

Альпинист Ули Штек, который за свою невероятную скорость восхождения получил прозвище «швейцарская машина», погиб во время акклиматизации на Эвересте.
- Сход страшной лавины на Эвересте, убившей 84 человек, сняли на видео 27 апреля 2015 г.
На этот раз он собирался подняться на вершину горы по другому маршруту и без кислородного баллона.
В Федерации альпинизма Непала сообщили, что Штек, вероятно, поскользнулся.
Его тело нашли на Эвересте, после чего на вертолете перевезли в столицу Непала Катманду.
Штек известен рядом рекордов скорости восхождения на высочайшие вершины Гималаев и Альп. В 2014 году после опасного восхождения на Аннапурну он обещал, что не будет замахиваться на Эверест, поскольку «зашел слишком далеко и видел смерть».Еще по этой теме