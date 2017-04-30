На Эвересте погиб один из самых известных альпинистов планеты

Альпинист Ули Штек
 

Альпинист Ули Штек. Фото: NAVESH CHITRAKAR / REUTERS

Альпинист Ули Штек, который за свою невероятную скорость восхождения получил прозвище «швейцарская машина», погиб во время акклиматизации на Эвересте.

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На этот раз он собирался подняться на вершину горы по другому маршруту и без кислородного баллона.

В Федерации альпинизма Непала сообщили, что Штек, вероятно, поскользнулся.

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Его тело нашли на Эвересте, после чего на вертолете перевезли в столицу Непала Катманду.

Штек известен рядом рекордов скорости восхождения на высочайшие вершины Гималаев и Альп. В 2014 году после опасного восхождения на Аннапурну он обещал, что не будет замахиваться на Эверест, поскольку «зашел слишком далеко и видел смерть».

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