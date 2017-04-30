Мэй ожидает тяжелых переговоров с ЕС по Brexit

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй
 

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй. Фото: REUTERS/Scanpix

После критики из Брюсселя премьер-министр Великобритании Тереза Мэй выступила в защиту своей стратегии на предстоящих переговорах по Brexit. «Я живу не в другой галактике», - заявила она в воскресенье, 30 апреля, в эфире BBC, отвергнув обвинения в нереалистичности своих требований, но указав, что ожидает тяжелых переговоров с Евросоюзом.

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Мэй подчеркнула, что не подпишет договор, который нанесет ущерб интересам ее страны. «Не заключить никакого соглашения лучше, чем заключить плохое», – полагает британский премьер.

Ранее на этой неделе в разговоре с председателем Еврокомиссии Жан-Клодом Юнкером и главой переговорного процесса со стороны ЕС Мишелем Барнье Тереза Мэй настаивала на том, что торговое соглашение с Брюсселем должно быть заключено еще до того, как Лондон выполнит свои финансовые обязательства по отношению к Евросоюзу.

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Юнкер отметил в беседе с канцлером ФРГ Ангелой Меркель, что Мэй «живет в другой галактике»,

и что провал переговоров на настоящий момент вероятнее, чем заключение хорошего соглашения по Brexit.

Юнкер также упрекнул главу британского правительства в недостаточной готовности к компромиссу. «Я покидаю Даунинг-стрит в десять раз более скептически настроенным, чем до сих пор», - заявил глава Еврокомиссии 26 апреля после встречи с Терезой Мэй в Лондоне.

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