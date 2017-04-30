Навальный заявил, что может ослепнуть на один глаз от зеленки

Алексей Навальный
 

Алексей Навальный. Фото: REUTERS/Scanpix

Лидер российской оппозиции Алексей Навальный написал в своем блоге, что его правый глаз, обожженный зеленкой 27 апреля, может перестать видеть полностью, поскольку лечение пока не дает результатов.

Еще по этой теме

По его мнению, тот факт, что химический ожог, диагностированный у него после нападения неизвестного, до сих пор не прошел, может свидетельствовать о том, что к зеленке было подмешано какое-то другое едкое вещество.

Неизвестный мужчина, не говоря ни слова, облил Навального зеленкой после выступления на форуме в Москве 27 апреля. Это было уже второе нападение на политика с применением этого антисептика - первый раз его облили зеленкой в Барнауле 20 марта. Навальный за последние месяцы не раз подвергался и другим нападениям.

Реклама

«В Барнауле мне брызнули зеленкой прямо в глаза из резиновой груши - очень жгло и резало, но через 10 минут я нормально видел,

глаза не опухали, белки остались белыми», - сравнил Навальный два нападения.

Московская полиция сообщала, что по заявлению Навального 27 апреля проводилась проверка. Сам пострадавший сообщил, что эта проверка ни к чему не привела.

«Никакого расследования, конечно, не будет. Вон, уголовное дело до сих пор не возбудили. Меня даже не опросил никто, хоть заявление сразу написано было», - написал Навальный.

В организации нападения политик обвинил администрацию президента. «Да, непосредственно со стаканчиками зеленки бегают всякие НОДовцы, но у них постоянно точные данные о моих перемещениях, гостиницах, билетах, отлетах/прилетах.... Понятно, что данными из баз и данными наружного наблюдения их снабжают спецслужбы», - написал Навальный.

Кремль пока никак не комментировал утверждения оппозиционера.

Еще по этой теме
Навальный показал дом миллиардера Алишера Усманова с помощью дрона (видео)

Навальный показал дом миллиардера Алишера Усманова с помощью дрона (видео)

Телеканал: Кремль создал специальный отдел по дискредитации Навального

Телеканал: Кремль создал специальный отдел по дискредитации Навального

Навальный зарегистрировал 300 тыс. желающих поддержать его выдвижение в президенты РФ

Навальный зарегистрировал 300 тыс. желающих поддержать его выдвижение в президенты РФ


Прочитай другие статьи по этим темам:

Следи за нами на странице в Facebook

Rus.Tvnet

популярные

City24
Земля
Земля, Līči, 43000 EUR
Квартира
Квартира, Rīga, 33000 EUR
Дом
Дом, Ķekavas pag., 179500 EUR

reklama.vesti.lv

Минеральная вода с газом опаснее уксуса Wo&Men

Минеральная вода с газом опаснее уксуса

Раскрыта истинная причина смерти актера из «Интернов» Showbiz

Раскрыта истинная причина смерти актера из «Интернов»

Физики заявили о возможности создания машины времени Hi-Tech

Физики заявили о возможности создания машины времени

Полина Гагарина показала первое фото с новорожденной Showbiz

Полина Гагарина показала первое фото с новорожденной

«Ты просто космос»: Ходченкова разделась в клипе "Ленинграда" Showbiz

«Ты просто космос»: Ходченкова разделась в клипе "Ленинграда"

За рубежом

lsm.lv


Самые популярные

CITY24.LV
Квартира
Квартира Rīga
30 000 EUR
Дом
Дом Rīga
185 000 EUR
Дом
Дом Mārupe
320 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
70 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
90 870 EUR
Квартира
Квартира Rīga
57 999 EUR
Квартира
Квартира Rīga
79 000 EUR
Квартира
Квартира Ropaži
42 000 EUR
Новости недвижимости »
Varianti.lv
Квартирa, Иманта
Квартирa, Иманта 204 000 EUR
Продают Квартиры, Сканстниеки
Продают Квартиры, Сканстниеки 190 000 EUR
Сдают Квартиры, Пурвциемс
Сдают Квартиры, Пурвциемс 200 EUR
Продают Квартиры, Саркандаугава
Продают Квартиры, Саркандаугава 168 000 EUR
Поставь объявление бесплатно!
CV Online vakances
INKASSO SPECIĀLISTS/-E
INKASSO SPECIĀLISTS/-E
БУХГАЛТЕРА
БУХГАЛТЕРА
TELEMĀRKETINGA SPECIĀLISTS/-E
TELEMĀRKETINGA SPECIĀLISTS/-E
KRAVAS AUTOVADĪTĀJU (VAIRĀKAS PO ...
KRAVAS AUTOVADĪTĀJU (VAIRĀKAS PO ...
http://alkoutlet.lv

Темы

 