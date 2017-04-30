Навальный заявил, что может ослепнуть на один глаз от зеленки

Лидер российской оппозиции Алексей Навальный написал в своем блоге, что его правый глаз, обожженный зеленкой 27 апреля, может перестать видеть полностью, поскольку лечение пока не дает результатов.

Еще по этой теме Появилось видео нападения на Навального с зеленкой 28 апреля 2017 г.

По его мнению, тот факт, что химический ожог, диагностированный у него после нападения неизвестного, до сих пор не прошел, может свидетельствовать о том, что к зеленке было подмешано какое-то другое едкое вещество.

Неизвестный мужчина, не говоря ни слова, облил Навального зеленкой после выступления на форуме в Москве 27 апреля. Это было уже второе нападение на политика с применением этого антисептика - первый раз его облили зеленкой в Барнауле 20 марта. Навальный за последние месяцы не раз подвергался и другим нападениям.

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«В Барнауле мне брызнули зеленкой прямо в глаза из резиновой груши - очень жгло и резало, но через 10 минут я нормально видел,

глаза не опухали, белки остались белыми», - сравнил Навальный два нападения.

Московская полиция сообщала, что по заявлению Навального 27 апреля проводилась проверка. Сам пострадавший сообщил, что эта проверка ни к чему не привела.

«Никакого расследования, конечно, не будет. Вон, уголовное дело до сих пор не возбудили. Меня даже не опросил никто, хоть заявление сразу написано было», - написал Навальный.

В организации нападения политик обвинил администрацию президента. «Да, непосредственно со стаканчиками зеленки бегают всякие НОДовцы, но у них постоянно точные данные о моих перемещениях, гостиницах, билетах, отлетах/прилетах.... Понятно, что данными из баз и данными наружного наблюдения их снабжают спецслужбы», - написал Навальный.

Кремль пока никак не комментировал утверждения оппозиционера.

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