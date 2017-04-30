Кэмерон купил утепленный овечьей шерстью сарай на колесах для написания мемуаров

Премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон
 

Премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон. Фото: REUTERS/Scanpix

Бывший премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон купил дизайнерский садовый сарай, в котором он собирается писать свои мемуары. Покупка обошлась ему в 25 тысяч фунтов, передает ВВС.

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По словам бывшего премьера, за интерьер сарая, в котором есть дровяная печь и диван, отвечала его жена Саманта, а в целом за дизайн - Пол Беннет. Помещение утеплено материалом из овечьей шерсти.

Из-за сарая уже начались ссоры, пошутил Кэмерон: «Мои дети хотят приспособить сарай под детский игровой домик.

Я хочу использовать его как комнату для написания книги, а мой сын хочет сделать там свою спальню».

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Как сообщается, в прошлом году Дэвид Кэмерон подписал контракт на написание автобиографии. Ожидается, что книга выйдет в свет в следующем году.

Кэмерон покинул пост премьера после референдума по Brexit: он выступал за то, чтобы Британия осталась в составе Евросоюза, но его сторонники оказались в меньшенстве.

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