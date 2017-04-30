Байкер совершил опасный кульбит, чтобы не врезаться в другого мотоциклиста

В дорожной пробке в Лондоне неподалеку от Тауэрского моста группа мотоциклистов пыталась проскользнуть между безнадежно замерших рядами автомобилей и автобусов. Для одного из байкеров эта поездка завершилась не очень удачно, сообщает The Daily Mail.

Видеорегистратор водителя, стоявшего в пробке, запечатлел инцидент, в ходе которого один из мотоциклистов притормозил неожиданно для следовавшего за ним товарища и тот, резко ударив по тормозам, кувыркнулся через голову вперед, оказавшись под своим мотоциклом.

По словам очевидцев, пострадавший затормозил на скорости около 30 км/ч.

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После этого мужчина смог подняться самостоятельно, но прохожие все равно вызывали ему скорою - очевидно, совсем без травм после такого падения дело не обошлось.

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