Британским разведчикам дали задание противодействовать кибератакам как терактам

Правительство Соединенного королевства привело в повышенную готовность Центр правительственной связи (GCHQ), занимающийся электронной разведкой. Меры вызваны возможной угрозой хакерских атак во время всеобщих выборов.

Как пишет The Sunday Times, начальникам разведывательных управлений в Центре национальной кибербезопасности (NCSC) рекомендовано относиться к угрозе организованной и зарубежной преступности, затрагивающей демократические институты страны как к «террористическому кризису».

По словам инсайдера в кабинете министров, центр с прошлой недели работает как при «противодействии теракту или обеспечении безопасности во время важного события государственного значения, такого как Олимпиада».

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Ранее в Лондоне высказывали опасение вмешательством России в выборы за рубежом. Досрочные парламентские выборы пройдут в Великобритании 8 июня.

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