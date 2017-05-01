Трамп подивился «сообразительности» Ким Чен Ына

Президент США Дональд Трамп похвалил Ким Чен Ына за ловкость, с которой тот ухватился за власть в Северной Корее.

«Он был молодым - в возрасте 26 или 27 лет, когда стал править после смерти своего отца. Ему определенно приходится связываться с очень жесткими людьми, в особенности с генералами...» — сообщил Трамп журналистам CBS.

Президент предположил, что «многие пытались забрать эту власть» у Кима, в том числе дядя, но молодой лидер оказался "очень даже сообразительным» и заговоры предотвратил.

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По мнению Трампа, КНДР сможет довести свою ракетную программу до должного уровня, несмотря на неуспешные запуски сейчас.

«Я бы не стал обсуждать это. Может быть, у них не очень хорошие ракеты. Но в конце концов у них будут хорошие ракеты», — высказал уверенность он.

По словам Трампа, от угрозы, которую представляет Северная Корея, должны были избавить мир его предшественники, начиная с Билла Клинтона. Президенты Джордж Буш-младший или Барак Обама также ничего с КНДР сделать не сумели, заявил он.

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