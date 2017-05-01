Блэр возвращается в политику из-за Brexit

Бывший премьер-министр Великобритании Тони Блэр
 

Бывший премьер-министр Великобритании Тони Блэр. Фото: AP/Scanpix

Бывший премьер-министр Великобритании Тони Блэр заявил, что выход Великобритании из ЕС побудил его вернуться в политику, передает Daily Mirror.

«Brexit стал для меня прямой мотивацией принимать более активное участие в политике», − рассказал 63-летний Блэр. Он также отметил, что выход Великобритании из ЕС будет очень сложным и он готов вновь «запачкать свои руки».

«Я не хочу оказаться в ситуации, когда мы переживаем этот исторический момент, а я ничего не сказал, потому что это будет значит, что я не беспокоюсь об этой стране. Я беспокоюсь», − подчеркнул экс-премьер.

Реклама

Напомним, 29 марта началась официальная процедура выхода Британии из ЕС.

Еще по этой теме
Тони Блэр объяснил вторжение Великобритании в Ирак желанием сделать мир лучше

Тони Блэр объяснил вторжение Великобритании в Ирак желанием сделать мир лучше

Тони Блэр может вернуться в политику из-за Brexit

Тони Блэр может вернуться в политику из-за Brexit

Тони Блэр: У британцев должно быть право передумать по поводу Brexit

Тони Блэр: У британцев должно быть право передумать по поводу Brexit


Прочитай другие статьи по этим темам:

Следи за нами на странице в Facebook

Rus.Tvnet

популярные

City24
Квартира
Квартира, Rīga, 53000 EUR
Квартира
Квартира, Rīga, 98000 EUR
Квартира
Квартира, Rīga, 52500 EUR

reklama.vesti.lv

ФОТО: Самая сексуальная спортивная телеведущая сводит мир с ума Wo&Men

ФОТО: Самая сексуальная спортивная телеведущая сводит мир с ума

Это шедевры! Мир восхищается «зеркальными» тортами россиянки Wo&Men

Это шедевры! Мир восхищается «зеркальными» тортами россиянки

Минеральная вода с газом опаснее уксуса Wo&Men

Минеральная вода с газом опаснее уксуса

Раскрыта истинная причина смерти актера из «Интернов» Showbiz

Раскрыта истинная причина смерти актера из «Интернов»

Физики заявили о возможности создания машины времени Hi-Tech

Физики заявили о возможности создания машины времени

lsm.lv


Самые популярные

CITY24.LV
Квартира
Квартира Rīga
70 000 EUR
Дом
Дом Ķekavas pag.
85 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
79 000 EUR
Дом
Дом Mārupe
220 000 EUR
Дом
Дом Rīga
200 000 EUR
Дом
Дом Mārupe
320 000 EUR
Дом
Дом Rīga
185 000 EUR
Дом
Дом Jūrmala
80 000 EUR
Новости недвижимости »
Varianti.lv
Квартирa, Иманта
Квартирa, Иманта 204 000 EUR
Продают Квартиры, Сканстниеки
Продают Квартиры, Сканстниеки 190 000 EUR
Сдают Квартиры, Пурвциемс
Сдают Квартиры, Пурвциемс 200 EUR
Продают Квартиры, Саркандаугава
Продают Квартиры, Саркандаугава 168 000 EUR
Поставь объявление бесплатно!
CV Online vakances
INŽENIERTEHNISKĀS JOMAS PROFES ...
INŽENIERTEHNISKĀS JOMAS PROFES ...
VADĪTĀJA ASISTENTI/-U
VADĪTĀJA ASISTENTI/-U
FINANŠU JOMAS PROFESIONĀLIS
FINANŠU JOMAS PROFESIONĀLIS
IT PROFESIONĀLIS
IT PROFESIONĀLIS
http://alkoutlet.lv

Темы

 