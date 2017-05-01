Блэр возвращается в политику из-за Brexit

Бывший премьер-министр Великобритании Тони Блэр
 

Бывший премьер-министр Великобритании Тони Блэр. Фото: AP/Scanpix

Бывший премьер-министр Великобритании Тони Блэр заявил, что выход Великобритании из ЕС побудил его вернуться в политику, передает Daily Mirror.

«Brexit стал для меня прямой мотивацией принимать более активное участие в политике», − рассказал 63-летний Блэр. Он также отметил, что выход Великобритании из ЕС будет очень сложным и он готов вновь «запачкать свои руки».

«Я не хочу оказаться в ситуации, когда мы переживаем этот исторический момент, а я ничего не сказал, потому что это будет значит, что я не беспокоюсь об этой стране. Я беспокоюсь», − подчеркнул экс-премьер.

Реклама

Напомним, 29 марта началась официальная процедура выхода Британии из ЕС.

Еще по этой теме
Тони Блэр объяснил вторжение Великобритании в Ирак желанием сделать мир лучше

Тони Блэр объяснил вторжение Великобритании в Ирак желанием сделать мир лучше

Тони Блэр может вернуться в политику из-за Brexit

Тони Блэр может вернуться в политику из-за Brexit

Тони Блэр: У британцев должно быть право передумать по поводу Brexit

Тони Блэр: У британцев должно быть право передумать по поводу Brexit


Прочитай другие статьи по этим темам:

Следи за нами на странице в Facebook

Rus.Tvnet

популярные

City24
Квартира
Квартира, Rīga, 30000 EUR
Дом
Дом, Mārupe, 195000 EUR
Коммерческий
Коммерческий, Rīga, 545 EUR

reklama.vesti.lv

Раскрыта истинная причина смерти актера из «Интернов» Showbiz

Раскрыта истинная причина смерти актера из «Интернов»

ФОТО: Самая сексуальная спортивная телеведущая сводит мир с ума Wo&Men

ФОТО: Самая сексуальная спортивная телеведущая сводит мир с ума

Стала известна причина блокировки «Википедии» в Турции Hi-Tech

Стала известна причина блокировки «Википедии» в Турции

Семенович ошеломила своими реальными параметрами Showbiz

Семенович ошеломила своими реальными параметрами

Запуск Falcon 9 с военным спутником отложен Hi-Tech

Запуск Falcon 9 с военным спутником отложен

lsm.lv


Самые популярные

CITY24.LV
Квартира
Квартира Rīga
70 000 EUR
Дом
Дом Ķekavas pag.
85 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
68 000 EUR
Квартира
Квартира Ropaži
42 000 EUR
Дом
Дом Mārupe
320 000 EUR
Дом
Дом Salaspils pag.
107 500 EUR
Дом
Дом Jūrmala
80 000 EUR
Дом
Дом Mārupe
95 000 EUR
Новости недвижимости »
Varianti.lv
Квартирa, Иманта
Квартирa, Иманта 204 000 EUR
Продают Квартиры, Сканстниеки
Продают Квартиры, Сканстниеки 190 000 EUR
Сдают Квартиры, Пурвциемс
Сдают Квартиры, Пурвциемс 200 EUR
Продают Квартиры, Саркандаугава
Продают Квартиры, Саркандаугава 168 000 EUR
Поставь объявление бесплатно!
CV Online vakances
VADOŠO PĀRDOŠANAS SPECIĀLISTU/-I ...
VADOŠO PĀRDOŠANAS SPECIĀLISTU/-I ...
BETONĒŠANAS DARBU STRĀDĀJOŠU BRIG ...
BETONĒŠANAS DARBU STRĀDĀJOŠU BRIG ...
ASISTENTS/-E - PALĪGS/-DZE
ASISTENTS/-E - PALĪGS/-DZE
RAŽOTNES DIREKTORS/-E
RAŽOTNES DIREKTORS/-E
http://alkoutlet.lv

Темы

 