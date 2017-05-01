Блэр возвращается в политику из-за Brexit

Бывший премьер-министр Великобритании Тони Блэр заявил, что выход Великобритании из ЕС побудил его вернуться в политику, передает Daily Mirror.

«Brexit стал для меня прямой мотивацией принимать более активное участие в политике», − рассказал 63-летний Блэр. Он также отметил, что выход Великобритании из ЕС будет очень сложным и он готов вновь «запачкать свои руки».

«Я не хочу оказаться в ситуации, когда мы переживаем этот исторический момент, а я ничего не сказал, потому что это будет значит, что я не беспокоюсь об этой стране. Я беспокоюсь», − подчеркнул экс-премьер.

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Напомним, 29 марта началась официальная процедура выхода Британии из ЕС.

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