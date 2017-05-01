Самолет Москва - Бангкок попал в турбулентность: пострадали десятки человек

В результате попадания в воздушную яму самолета авиакомпании Аэрофлот, следовавшего из Москвы в Бангкок, пострадали не менее 20 пассажиров. Об этом сообщил заведующий консульским отделом посольства РФ в Таиланде Владимир Соснов, передает ТАСС.

«У пострадавших множественные переломы. Среди них есть и россияне и иностранцы», - сообщил дипломат. По его словам, инцидент произошел во время снижения авиалайнера на подлете к Бангкоку.

«Пострадали, по всей видимости, те, кто не был пристегнут»,

- рассказал Соснов. Он отметил, что они доставлены в больницу в Бангкоке.

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Как сообщил посол России в Таиланде Кирилл Барский, в больнице остаются 12 человек.

«Двоим пострадавшим сейчас проводится операция», - уточнил он.

При этом источник в аэропорту Суваннапхум, где авиалайнер совершил посадку в 04:20 по Риге, сообщил о 25 пострадавших. По его данным, в больницу доставили 19 человек.

«Остальные пассажиры получили необходимую помощь и отказались от дальнейшей госпитализации»,

- сообщил он, уточнив, что «больше всех пострадали пассажиры, находившиеся в хвостовой части лайнера».