В Сан-Диего мужчина расстрелял посетителей бассейна

 

Иллюстративное фото. Фото: AP/ScanPix

Поздно вечером в воскресенье у бассейна в жилом комплексе одного из богатых районов Сан-Диего неизвестный открыл беспорядочную стрельбу, в результате чего погибла женщина, а еще 7 человек пострадали.

Мужчина с бутылкой пиво в одной руке и пистолетом в другой открыл стрельбу по людям, находившимся у бассейна. Преступник успел ранить восемь человек, после чего был застрелен полицейскими

Позже одна из восьми раненых скончалась в больнице. Несколько раненых находятся в критическом состоянии.

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Мотивы мужчины пока неизвестны.


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